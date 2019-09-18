Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Erkan Sözeri ile anlaştı
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Erzurumspor, Erkan Sözeri ile anlaştı

39 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardı.

Erzurumspor, Erkan Sözeri ile anlaştı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Muzaffer Bilazer ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına girildiği ifade edildi.

Yapılan görüşmeler sonucu teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaşmaya varıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muzaffer Bilazer hocamızın ayrılışının ardından birçok değerli teknik direktör ile temaslarımız oldu. Belli aşamaya geldiğimiz adaylarla anlaşma sağlayamadık. Yeniden gerekli değerlendirmeleri yaparak o süreçte Giresunspor'dan ayrılmış Erkan Sözeri ile anlaştık. Hocamıza, teknik heyetine hoş geldiniz diyor, Erzurumspor'umuza ve camiamıza hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Açıklamada, bugün yapılacak antrenmanda takımın başında Erkan Sözeri ve ekibinin bulunacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:44 Kaynak: AA
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