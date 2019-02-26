Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Erzurumspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Erzurumspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 23. haftasındaki MKE Ankaragücü maçının ardından iki gün izin yapan mavi-beyazlı futbolcular, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde toplandı.

Futbolcular, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanda koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

Kar yağışı altındaki idmanda futbolcular, yaklaşık 45 dakika kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:34 Kaynak: AA

Galatasaray, Erzurumspor Kulübü, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaykur Rizespor'da Aatif Chahechouhe Sakatlandı! Club Brugge, Nabil Dirar'ı Transfer Etmek İstiyor

Derbide Oyuna Girip Skoru Değiştiren Mathieu Valbuena: Onurumuz İçin Oynadık Fenerbahçe'yi Eleyen Ümraniyespor, Trabzonspor'u da Kupanın Dışına İtti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 22:56:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]