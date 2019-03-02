Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Galatasaray Maçına Hazır

Erzurumspor, Galatasaray Maçına Hazır

29 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını tamamladı.

Erzurumspor, Galatasaray Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

Yaklaşık 45 dakika süren antrenmanda sakatlıkları bulunan Pierre Kanstrup, Tolga Ünlü ve Samed Ali Kaya yer almadı.

Sıfırın altında 5 derece yapılan antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan Erzurum temsilcisi, kampa girdi.

Galatasaray maçında hedef galibiyet

Galatasaray karşılaşması öncesi ligde geride kalan 23 maçta 21 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, puan cetvelinde 17. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen mavi-beyazlı takım, Galatasaray maçından galibiyetle ayrılıp çıkış yakalamak istiyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçtiğimiz hafta gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen Kristian Fardal Opseth'in de forma giyemeyeceği bu karşılaşmaya 4 eksikle çıkacak.

Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:33 Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Atiba Hutchinson, Beşiktaş Formasıya Bir İlki Yaşadı Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 Mağlup Etti

Bursaspor, Sivasspor'u 3-2 Yenerek 9 Hafta Sonra 3 Puanla Tanıştı! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliği Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 00:02:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Galatasaray Maçına Hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]