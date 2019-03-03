Son Dakika Haberleri: Erzurumspor-Galatasaray Maçının Var'ı Mete Kalkavan

Erzurumspor-Galatasaray Maçının Var'ı Mete Kalkavan

1 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın VAR'ı Mete Kalkavan oldu.

Erzurumspor-Galatasaray Maçının Var'ı Mete Kalkavan, System.String[]
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın VAR'ı Mete Kalkavan oldu. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, bu akşam deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı mücadelede Bahattin Duran ve Tarık Ongun da yardımcı hakem olarak görev yapacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak bu zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i de Mete Kalkavan oldu. Kalkavan'a AVAR olarak ise Arda Kardeşler eşlik edecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:16 Kaynak: İHA

Galatasaray, Mete Kalkavan, Erzurumspor Kulübü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BB Erzurumspor-Galatasaray Maçının VAR'ı Mete Kalkavan Oldu Göztepe, Deplasmanda Atiker Konyaspor'la Berabere Kaldı

Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya! AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 15:49:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurumspor-Galatasaray Maçının Var'ı Mete Kalkavan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]