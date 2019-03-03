Erzurumspor-Galatasaray Maçının Var'ı Mete Kalkavan
1 saat önce
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın VAR'ı Mete Kalkavan oldu.
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray
'ın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile oynayacağı maçın VAR'ı Mete Kalkavan
oldu. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, bu akşam deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Cüneyt Çakır
'ın düdük çalacağı mücadelede Bahattin Duran ve Tarık Ongun
da yardımcı hakem olarak görev yapacak. Erzurum Kazım Karabekir
Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak bu zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i de Mete Kalkavan oldu. Kalkavan'a AVAR olarak ise Arda Kardeşler
eşlik edecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:16 Kaynak: İHA
BB Erzurumspor-Galatasaray Maçının VAR'ı Mete Kalkavan Oldu
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