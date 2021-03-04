Erzurumspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazartesi günü deplasmanda yapacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, dün oynadıkları Fatih Karagümrük maçının ardından çalışmalarını ara vermeden sürdürdü.
Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı taktik çalışmalarıyla sonlandırdı.
Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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