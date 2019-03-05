Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı

Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı

10 dakika önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiğini açıkladı. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun" denildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:01 Kaynak: DHA

Mehmet Özdilek, Erzurumspor Kulübü, Hamza Hamzaoğlu, Spor
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