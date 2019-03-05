Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiğini açıkladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiğini açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:01 Kaynak: DHA
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