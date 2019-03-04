Son Dakika Haberleri: Erzurumspor ile Eminevim Arasında Sponsorluk Anlaşması

Erzurumspor ile Eminevim Arasında Sponsorluk Anlaşması

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, forma göğüs reklamı için Eminevim ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Erzurumspor ile Eminevim Arasında Sponsorluk Anlaşması, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, forma göğüs reklamı için Eminevim ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Kulüp binasında düzenlenen imza törenine, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş ile Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün katıldı.

Hüseyin Üneş, yapılan anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, " Türkiye'nin önde gelen markalarından Eminevim ile sözleşme yaptık. Sözleşme sezon sonuna kadar. Bu anlaşmanın gelecek sezon da devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Sponsorluk anlaşmasından yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde edeceklerini aktaran Üneş, "Eminevim ilk defa bir spor takımına, özellikle de Anadolu takımına reklam verdi. Kendilerine çok iyi bir dönüş sağlayacağımıza inanıyorum. Bu 1,5 milyon lira umuyorum 50 milyon lira olarak kendilerine döner." diye konuştu.

Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün de Erzurum'a ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Bolulu olmamıza rağmen oraya böyle bir yatırım yapmış değiliz. Erzurum'da inşaat ve başka birçok alanda yatırımlarımız var. Erzurum ekonomisine ciddi katkı sağlıyoruz. Böyle genç ve dinamik bir yönetim kadrosu olması da Büyükşehir Belediye Erzurumspor için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Üneş ve Üstün, sponsorluk sözleşmesini imzaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:28 Kaynak: AA

Erzurum, Erzurumspor Kulübü, Spor
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