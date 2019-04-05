Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlılarını Tamamladı

Erzurumspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlılarını Tamamladı

7 dakika önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Erzurumspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlılarını Tamamladı, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, 5'e 2 taktik ve kondisyon hareketleri yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda sakatlıkları bulunan Egemen Korkmaz ve İbrahim Akdağ yer almadı.

Hazırlıklarını tamamlayan Erzurum temsilcisi, yarın İstanbul'a gidecek.

Kasımpaşa karşılaşması öncesi ligde geride kalan 26 maçta 22 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, puan cetvelinde 17. sırada bulunuyor.


Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 yenilen mavi-beyazlı takım, Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılıp çıkış yakalamak istiyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda pazar günü saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:07 Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Kasımpaşa, Spor
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