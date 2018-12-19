Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Erzurumspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

2 saat önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Erzurumspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan mavi-beyazlılarda futbolcular, bir günlük iznin ardından Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

Antrenmanda futbolcuların pas ve top kapma çalışmasının ardından taktiksel ağırlıklı çift kale maç yaptığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:04 Kaynak: AA

Aralık, Kayserispor, Erzurumspor Kulübü, Spor
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