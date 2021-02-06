Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

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