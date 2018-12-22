Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Kayserispor Maçına Hazır

Erzurumspor, Kayserispor Maçına Hazır

3 saat önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Erzurumspor, Kayserispor Maçına Hazır, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-beyazlı futbolcuların daha sonra taktik ağırlıklı pas ve top kapma çalışması yaptığı antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmanda sakatlığı bulunan Arsen Khubulov, takımdan ayrı koştu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak maçta Kayserispor'u konuk edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:10 Kaynak: AA

Kayserispor, Erzurumspor Kulübü, Spor
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