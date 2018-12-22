Erzurumspor, Kayserispor Maçına Hazır
3 saat önce
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kayserispor
ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi-beyazlı futbolcuların daha sonra taktik ağırlıklı pas ve top kapma çalışması yaptığı antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Antrenmanda sakatlığı bulunan Arsen Khubulov, takımdan ayrı koştu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir
Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak maçta Kayserispor'u konuk edecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:10 Kaynak: AA
Fenerbahçeli Alex ve Volkan, Lefter'in Doğum Gününü Kutladı
Alanyasporlu Taraftarlar, Başakşehir Maçında Arda Turan'ı Islıkladı
Medipol Başakşehir, Alanyaspor Engeline Takıldı: 1-1
Son Dakika! Beşiktaş Deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 Mağlup Oldu