Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurum spor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Düzgün, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi. Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçen Düzgün, yaşam kategorisinde ise, Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" karesine oy verdi. AA'nın yurt içi ve dışındaki çalışmalarını beğendiğini ifade eden Düzgün, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel, her fotoğrafta bir emek var." dedi.

Son Dakika

2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira

Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada

Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'a şövalye unvanı verildi

Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isimler yılbaşına özel poz verdi

3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu

Boşanma aşamasındaki kadın, misafir olarak gittiği evde camdan atlayarak intihar etti

Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi

Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum