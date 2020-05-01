Erzurumspor, ligin tekrar başlamasını ve hedefine ulaşmayı istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurum spor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ligde kalan maçları başarıyla tamamlayıp, Süper Lig'e yükselmek istediklerini söyledi.

Mehmet Özdilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde ailesiyle evinde olduğunu, yapılan uyarıları dikkate alıp, izole şekilde vakit geçirdiğini belirtti.

"Dünyada tüm insanlığı etkileyen bir sorunla karşı karşıyayız." diyen Özdilek, "Çocuklarımla izole şekilde vakit geçiriyoruz. Yaşamın içinde neler gerekiyorsa onları yapıp, geri kalan zamanda da spor yapmaya çalışıyoruz. Bu zorlu süreci birlikte geçirmeye çalışıyoruz. Bu sadece bizim değil bütün dünyanın zorlu süreci. Dolayısıyla belki insanlar evlerinde sıkılıyor ama zorlu günleri, bu sıkıntıları birlikte atlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Kimse önünü göremiyor"

Futbolcuların verilen antrenman programlarını kendi evlerinde uyguladıklarını anlatan Özdilek, onların da bu süreçten olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Oyuncularının Erzurum'da ve farklı kentlerde dağılmış şekilde bulunduklarını dile getiren Özdilek, "Verdiğimiz antrenman programlarını mümkün mertebe kendi yöntemlerimizle doğru yaptırmaya çalışıyoruz. Mevcut durum oyuncularda zaman zaman sıkıntı yaratıyor çünkü kimse önünü göremiyor. Bu işin çok yan faktörü var. Hepsini anlatmaya kalkarsak zamanımız el vermez. Oyuncularım iyiler ama belirsiz bir süreçte yorulmaya başladılar." diye konuştu.

Bu süreçte ciddi yıpranmalar olacağına dikkati çeken Özdilek, "Bence bu süreçten sonra zihinsel geri dönüş en önemli unsurlardan bir tanesi olacak. Sadece sporcular için değil, bütün insanlar için böyle. Çünkü ciddi yıpranma ve travmalar mevcut. Bu süreci hep birlikte atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Süper Lig'e çıkmak dışında bir düşüncemiz yok"



Mehmet Özdilek, Erzurumspor'un hedefinin sezon başından bu yana değişmediğine dikkati çekti.

"Erzurumspor'un sezon başı hedefi ve kalan haftalar için birinci önceliği Süper Lig'e çıkmak." şeklinde konuşan Özdilek, "Bunu başarmak için de elimizden geleni yapacağız. Önemli olan bu belirsizliğin ortadan kalkması ve yolumuza bakmamız. Şu an ligler oynanacak mı diye beklemedeyiz. Bunların çözümlenmesi çok önemli. Lige devam ettiğimiz takdirde, kısa vadede kalan maçlarımızı alarak Süper Lig'e çıkmak dışında bir düşüncemiz yok." diyerek sözlerini tamamladı.