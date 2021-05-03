Şampiyonluk umutlarını bir sonraki haftaya taşımak isteyen Fenerbahçe, düşme potasında yer alan BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Rakiplerinin kazandığı haftada hata yapma lüksü olmayan sarı-lacivertlilerin tek hedefi 3 puan. Kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz dikkat çeken bir harekete imza attı.
Ağrısı olan Serdar Aziz sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Serdar Aziz'in sosyal medyada tüm gönderilerini silmesi dikkat çekti. Serdar'ın yerine stoperde Tisserand yer aldı. Son olarak 28. haftada oynanan Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Tisserand, ligde tam 9 hafta sonra ilk 11'e döndü. Sağ bekte de Gökhan ve Nazım'ın yokluğunda Ozan Tufan sağ bek olarak 11'de yer bulunuyor.
Fenerbahçe: Harun, Ozan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Obertan, Omolo, Boumal, Novikovas, Cenk Ahmet, Oltan
Son Dakika › Spor › Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabında her şeyi sildi - Son Dakika Spor