TFF 1. Lig takımlarından Boluspor 'un teknik direktörü Giray Bulak , 31 Ağustos'ta oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına ilişkin, "Erzurumspor maçının zor olacağını biliyoruz. Kaybetmiş takım her zaman tehlikelidir. Onun mücadelesini hem taraftarı hem de oyuncusuyla verecektir. Baskı altında olan bir Erzurumspor ile oynayacağız." dedi.Bulak, Karaçayır Mahallesi 'ndeki kulüp tesislerinde düzenlendiği basın toplantısında, hedefe koşabilecek, taraftarı umutlandırabilecek bir takımın peşinde olduklarını, buna göre de bir kadro kurduklarını söyledi.Takımda birkaç eksiğin olduğunu aktaran Bulak, "Onları da tamamladığımızda taraftarı mutlu edebilecek her türlü mücadelenin içerisine gireceğiz. Ama şunu söyleyeyim, bu ligde 11-12 takım çok önemli kadro oluşturdu. Herkes herkesi içeride ve dışarıda yenebilir. Bu lig sonuna kadar mücadeleye sahne olacak." diye konuştu.Bulak, Adana Demirspor maçından sonra 31 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladıklarını dile getirerek, "Yaralı bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. Bu mevsimde Erzurum'da, hem fiziki şartların kötü olmadığı bir ortamda hem de tempo yaptığımız bir maçtan sonra oynamak bizim için avantaj olacaktır. Erzurumspor maçının zor olacağını biliyoruz. Kaybetmiş takım her zaman tehlikelidir. Onun mücadelesini hem taraftarı hem de oyuncusuyla verecektir. Baskı altında olan bir Erzurumspor ile oynayacağız." ifadelerini kullandı.Giray Bulak, futbolun bir sonuç oyunu olduğuna işaret ederek, "İyi mücadele ederseniz sonucu alırsınız. Biz de o mücadelenin peşinde olacağız. Çok tecrübeli oyunculardan oluşan bir takımla oynayacağımızı biliyoruz ama bireyselliği ön planda tutan bir Erzurumspor var. Biz takım oyununu orada iyi uygulayabilirsek, Erzurumspor'u yenebiliriz. Zor olacak ama galip gelemeyeceğimiz bir maç değil." değerlendirmesinde bulundu.