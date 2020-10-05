Erzurumspor, Mahamadou Ba'yı Bandırmaspor'a kiraladı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 21 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Mahamadou Ba'yı TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiraladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mahamadou Ba'nın 1 yıllığına Bandırmaspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Başarılar Mahamadou Ba." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Ba'nın Erzurum temsilcisiyle olan sözleşmesinin 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.