Erzurumspor, Mahamadou Ba'yı Bandırmaspor'a kiraladı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 21 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Mahamadou Ba'yı TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiraladı.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mahamadou Ba'nın 1 yıllığına Bandırmaspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Başarılar Mahamadou Ba." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Ba'nın Erzurum temsilcisiyle olan sözleşmesinin 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:57 - Kaynak: AA
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