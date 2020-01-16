Erzurumspor, Sekidika için Fatih Terim'in kararını bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurumspor, Sekidika için Fatih Terim'in kararını bekliyor - Son Dakika

Erzurumspor, Sekidika için Fatih Terim'in kararını bekliyor

6 saat önce

BB Erzurumspor, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika'yı kiralamak için teklifte bulundu.

Erzurumspor, Sekidika için Fatih Terim'in kararını bekliyor, System.String[]

BB Erzurumspor, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika'yı kiralamak için teklifte bulundu. Transferde Fatih Terim'in kararı bekleniyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan 4.5 yıllığına transfer ettiği 23 yaşındaki Jesse Sekidika'yı kiralamak için teklifte bulundu. Henüz lisansı çıkarılmayan Nijeryalı forvet eğer kiralanacaksa ilk tercih mavi-beyazlı ekip olacak. Transferde son kararı ise Fatih Terim verecek. BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan Jesse'nin transferiyle ilgili Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz'le görüşmem oldu. Fatih hoca, Jesse'nin kiralık olarak gitmesine onay verirse, öncelik kulübümüzde olacak" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
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