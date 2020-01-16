Erzurumspor, Sekidika transferi için Fatih Terim'i bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Erzurumspor, Sekidika transferi için Fatih Terim'i bekliyor - Son Dakika Spor

Erzurumspor, Sekidika transferi için Fatih Terim'i bekliyor

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan 4.5 yıllığına transfer ettiği 23 yaşındaki Jesse Sekidika'yı kiralamak için teklifte bulundu.

Erzurumspor, Sekidika transferi için Fatih Terim'i bekliyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan 4.5 yıllığına transfer ettiği 23 yaşındaki Jesse Sekidika'yı kiralamak için teklifte bulundu.


Henüz lisansı çıkarılmayan Nijeryalı forvet eğer kiralanacaksa ilk tercih mavi-beyazlı ekip olacak.


Transferde son kararı ise Fatih Terim verecek. BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan Jesse'nin transferiyle ilgili Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz'le görüşmem oldu. Fatih hoca, Jesse'nin kiralık olarak gitmesine onay verirse, öncelik kulübümüzde olacak" ifadelerini kullandı.



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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:33 
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