SPOR Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer: Kadromuzun yüzde 80'ini değiştirdik

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer, kadronun yüzde 80'ini değiştirdiklerini belirterek, "Zaten kontratı biten oyuncular vardı. İç transferde 2-3 oyuncuyla anlaşma kararı verdik. Onun dışında kadronun tamamını, destek ekibinin tamamını değiştirmeye mecburduk. Süreç bizi buna itti. 3 sezonda yaşanan düşme-çıkma sebebiyle oluşan olumsuz duyguyu değiştirmek durumundaydık" dedi.

Bu sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek BB Erzurumspor'un sportif direktörü Muzaffer Bilazer, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Kulüpte yaşanan gelişmeleri ve transfer çalışmalarını değerlendiren Bilazer, 100'den fazla oyuncuyla görüştüklerini söyledi. Bilazer, "Daha önce belirlediğimiz yerli, yabancı birçok oyuncuyla görüştük. Net olarak belirlediğimiz her oyuncuyla görüştük. Prensip anlaşması yaptığımız oyuncular ve ön görüşme yaptığımız oyuncular oldu. Yavaş yavaş birçoğuna imza attırıyoruz. Ana kadroyu tamamladıktan sonra etrafını doğru oyuncularla doldurmak istiyoruz. Genelde biz bir daha şampiyon olabilmek için deneyimli oyunculara gitmek durumundayız. Tekrar şampiyonluk için deneyimli, genç oyuncu karışımını iyi yapacağız. Kadroda deneyimli oyuncu oranı yüksek olacak" diye konuştu.

"KALMASINI İSTEDİĞİMİZ OYUNCULAR VARDI"

Sezon bittiğinde takımdaki birçok oyuncunun sözleşmesinin de sona erdiğini aktaran Muzaffer Bilazer; Göktuğ Bakırtaş, Novikovas, Özgür Sert ve Gökhan Kardeş'in mukavelesinin devam ettiği bilgisini verdi. Takımda kalmasını istedikleri oyuncular olduğunu ifade eden Bilazer, şunları kaydetti:

" Oltan Karakullukçu, Jakub Szumski, Rashani, ve Osman Çelik'le anlaşmak istiyorduk. Osman'la Samsunspor'dan bizim şu anda maddi koşulların çok üzerinde teklif aldığı için anlaşamadık. Ona başarılar diliyorum. Rashani istediğimiz oyuncuydu ama maliyeti bize yüksekti. Onun da başka arayışları vardı, gerçekleşmedi. Novikovas, bizim oyuncumuz, onunla devam ediyoruz. Dış transferde Aykut Demir, Orhan Ovacıklı, Mustafa Akbaş'la anlaştık. Bu akşam prensip anlaşmasına vardığımız Ahmet Canbaz kente geliyor. Bir futbolcuyla da anlaşmaya vardık ama kulübüyle daha durumunu bitirmediği için ismini söyleyemem. Yabancı oyuncu noktasında 3 yabancı oyuncuyla prensip anlaşmasına vardık, iş sadece imza aşamasında."