Erzurumspor taraftarından LÖSEV'e destek - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Erzurumsporlular Grubu taraftarlarından Lösemili Çocuklar Vakfına patates, kışlık ayakkabı ile lösemi hastalarına destek oldu.

Erzurumsporlular Grubu, sosyal sorumluluk projesine destek kapsamında Lösemili Çocuklar Vakfına 350 çuval patates, soğan, 100 adet kışlık ayakkabı ile lösemi hastalarına destek olarak şifa dileyen Erzurumsporlular Grubu'nun yaptığı basın açıklamasında, "Bugün ülkemizde lösemi tedavisi gören birçok kardeşimiz var. Erzurumsporlular Grubu olarak bugün onlara küçük bir destek ve moral vermek için taraftarlar olarak farkındalık oluşturmak istedik. Bu anlamlı sosyal projemize destek veren yardımsever taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Lösemi hastası kardeşlerimize şifalar diliyoruz" ifade edildi. - ERZURUM