Son Dakika Haberleri: Erzurumspor Taraftarından Tff ve Mhk'ye Tepki

Erzurumspor Taraftarından Tff ve Mhk'ye Tepki

8 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarı, lig müsabakalarında takıma haksızlık yapıldığını iddia ederek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kuruluna (MHK) tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

Erzurumspor Taraftarından Tff ve Mhk'ye Tepki, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarı, lig müsabakalarında takıma haksızlık yapıldığını iddia ederek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kuruluna (MHK) tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yakutiye Medresesi önünde bir araya gelen taraftar grubu, sloganlar eşliğinde TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü önüne kadar yürüdü.

Burada TFF, MHK ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören aleyhine sloganlar atıp meşale yakan grup, müdürlüğün bulunduğu iş merkezi önüne üzerinde "Erzurumspor doğranıyor" yazısı yazan siyah çelenk bıraktı.

Taraftarlar daha sonra olaysız dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Merkez Hakem Kurulu, Erzurumspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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