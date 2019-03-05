Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı

Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldı.

Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:14 Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Hamza Hamzaoğlu, Spor
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