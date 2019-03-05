Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu
ile anlaşmaya varıldı.
Kulübün resmi Twitter
hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Özdilek
'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:14 Kaynak: AA
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