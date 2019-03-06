Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Teknik Direktör Hamzaoğlu ile Sözleşme İmzaladı

Erzurumspor, Teknik Direktör Hamzaoğlu ile Sözleşme İmzaladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Erzurumspor, Teknik Direktör Hamzaoğlu ile Sözleşme İmzaladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hamzaoğlu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:19 Kaynak: AA

Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor Kulübü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Katar Takımını Çalıştıran Bülent Uygun İstifa Etti Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı

Digiturk'e Rekabet Soruşturması Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 00:24:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Teknik Direktör Hamzaoğlu ile Sözleşme İmzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]