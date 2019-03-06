Erzurumspor, Teknik Direktör Hamzaoğlu ile Sözleşme İmzaladı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu
ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün resmi Twitter
hesabından yapılan açıklamada, Hamzaoğlu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:19 Kaynak: AA
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