Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "Futbolun geleceğiyle ilgili hiçbir şey netleşmedi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: 'Futbolun geleceğiyle ilgili hiçbir şey netleşmedi' - Son Dakika Spor

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "Futbolun geleceğiyle ilgili hiçbir şey netleşmedi"

7 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglere ilişkin, "Futbolun geleceğiyle ilgili hiçbir şey netleşmedi ve bugün ligin başlamasına reel olarak kimse karar veremez çünkü bu...

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglere ilişkin, "Futbolun geleceğiyle ilgili hiçbir şey netleşmedi ve bugün ligin başlamasına reel olarak kimse karar veremez çünkü bu salgının gidişatıyla alakalı bir durum." dedi.

Özdilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın salgın nedeniyle zor bir süreç geçirdiğini, her alanda olduğu gibi futbolun da bu durumunda olumsuz etkilendiğini belirtti.

Bütün bu süreci yakından takip ettiğini ifade eden Özdilek, "İlacı olmayan bir virüse karşı mücadele ederken bu süreçte evde kalarak izolasyon yapmak çok önemli. Bugün sadece varsayımlar üzerinden tahmin edebiliyoruz. UEFA'dan çıkan kararlar var ve onların akabinde karar mercilerinin alacağı karar önemli olacak. Kulüpler Birliğinin ve Federasyonun alacağı karar var, bütün süreci yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Özdilek, oyuncuların uzun zamandır futboldan uzak kaldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normal ligde futbolculara 35 gün izin veririz ama bugün daha çok futboldan uzak kaldık. Lig en iyi ihtimalle mayıs sonu ya da haziran gibi başlarsa ki Türk Hava Yolları (THY) uçuşları mayıs sonuna kadar erteledi akabinde de bayram süreci olacak bütün bunları analiz ettiğim için söylüyorum. En iyi ihtimalle mayıs sonu haziran başı gibi lig başlarsa 4 haftalık hazırlık sürecine ihtiyacımız var. Çünkü 70-75 günlük ara oluyor ve oldukça uzun bir süre."

"İnsan sağlığının garantisini vermeden bu işe başlamak çok zor"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun salgın süreciyle ilgili görüşlerine katıldığını anlatan Özdilek, şöyle konuştu:

"Hidayet Türkoğlu'nu geçen gün izledim. Kendisi sporcunun ruhundan ve anatomisinden iyi anlayan bir isim ve onun söylemleri çok önemliydi. Dedi ki 'oyuncuların birçoğu yurt dışına gitti ve mayıs ayında gelecekler, daha sonra 14 gün karantina süreci olacak. Bunun sonrasında iki haftalık süreyle mücadelenin içine sokamazsınız en azından 4-5 haftaya ihtiyaçları var. O zaman da temmuz ayını buluyor. Dolayısıyla bu 3 ayı mı yoksa 3 yılı mı kurtarmak istiyoruz.' Bence çok haklı çünkü insan sağlığının garantisini vermeden bu işe başlamak çok zor bir iş."

"Futbolun geleceğiyle ilgili hiçbir şey netleşmedi"

Özdilek, tekrar futbol oynanması için birtakım alternatiflerin düşünüldüğünü anlatarak, henüz hiçbir şeyin belli olmadığını aktardı.

Liglerin başlamasına kimsenin karar veremeyeceğini vurgulayan Özdilek, şunları kaydetti:

"Bu sene diğer zamanlar gibi olmayacak. Bırakın bu seneyi gelecek sene ne olacak anlamış değilim. Çok zor bir süreç bizi bekliyor. Futbolun geleceğiyle ilgili hiçbir şey netleşmedi ve bugün ligin başlamasına reel olarak kimse karar veremez çünkü bu salgının gidişatıyla alakalı bir durum. Şehirler arası ulaşım yok ve Bilim Kurulu'ndaki insanların ifade ettiği gibi '10-15 Mayıs'ta pik noktasını göreceğiz' diyorlar. Bu varsayımlar üzerine plato dönemi akabinde de ufak ufak yaşamı devam ettireceğiz ama bazı kısıtlamalar devam edecek. Bu gidişat ne olacak bilmiyorum ama her türlü karara saygılı olacağız."

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Özdilek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:04 Kaynak: AA

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