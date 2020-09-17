Mehmet Özdilek: "Saha avantajını kullanarak mücadelenin içinde olacağız" - Son Dakika

Mehmet Özdilek: "Saha avantajını kullanarak mücadelenin içinde olacağız"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, hafta sonu oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçına ilişkin, "Önemli oyuncuları var dolayısıyla zor bir maç olacak ama saha avantajını kullanma adına mücadelenin içinde olacağız." dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, hafta sonu oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçına ilişkin, "Önemli oyuncuları var dolayısıyla zor bir maç olacak ama saha avantajını kullanma adına mücadelenin içinde olacağız." dedi.

Mavi-beyazlı ekip, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde antrenman öncesi düzenlediği basın toplantısında, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyledi.

MKE Ankaragücü maçında birçok pozisyona girdiklerini anımsatan Özdilek, "Teslim olmadan oyuna hükmeden bir oyun tarzımız vardı. Zaman zaman rakibe pozisyon verdik ama birçok pozisyona girme şansı yakaladık. Bizim adıma güzel bir duygu oldu ama geleceğe güvenle adına önemli ama henüz tam hazır değiliz." diye konuştu.

Özdilek, takımdaki eksikliklerin devam ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Fiziksel anlamda eksik arkadaşlarımız var. Bu hafta kadro derinliği ve birlikte oynama alışkanlığı olan bir takıma karşı oynayacağız, dolayısıyla olay bir maç olmayacak. Sadiku ve Rashad'ın sakatlığı devam ediyor. Donald iki gün bizle çalışıyor dolayısıyla hazır olma şansı yok. Mina 5-6 gündür bizimle ona bakacağız. Reel itibarıyla eksiklerimiz var ama bunları bahane etmeyip mücadelenin içinde olup kazanma arzusuyla sahada olacağız. Amacımız çok fazla dalgalanma olmadan ne yaptığını bilen ayakları yere sağlam basan bir takım olmak."

Ligin uzun bir maraton olduğunu vurgulayan Özdilek, taraftar olmadığı için takımlarda saha avantajının kalmadığını, her takımın rahatlıkla top oynayabildiğini belirtti.

Özdilek, şöyle devam etti:

"Saha avantajı var ama futbol adına çok da büyük bir avantaj olarak görünmüyor. İyi başladığımız lige sağlıklı şekilde devam etmek istiyoruz. Sivasspor geçen sene bu ligde başarılı olan bir takım. Çok tecrübeli oyuncuları, teknik direktörü ve oturmuş bir kadroları var. Önemli oyuncuları var dolayısıyla zor bir maç olacak ama saha avantajını kullanma adına mücadelenin içinde olacağız."

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Beşiktaş'ta oynadıklarını hatırlatan Özdilek, "Aynı forma altında mücadele ettik. Rıza hoca iyi bir orta saha oyuncusu. Bu ilk karşılaşmamız değil birçok kez karşılaştık ve zaman zaman o, zaman zaman da ben sevindim. Gönlüm hafta sonu bizim lehimize olmasından yana. İkimizde Beşiktaş kültürüyle yetişmişiz. Kazansak da kaybetsek de maçtan sonra birbirimizi tebrik edecek kadar centilmenliğe sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Özdilek: Saha avantajını kullanarak mücadelenin içinde olacağız

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Sivasspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 19:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mehmet Özdilek: 'Saha avantajını kullanarak mücadelenin içinde olacağız' - Son Dakika Spor

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