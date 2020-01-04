Erzurumspor, TFF 1. Lig'de şampiyon olmak istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladıklarını hatırlatarak, "İlk yarıyı lider olarak tamamlamayı çok istiyorduk ama amacımız sezon sonunda ligi lider tamamlamaktır." dedi.

Hüseyin Üneş, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2020'nin Erzurumspor için güzel ve başarılı yıl olmasını umut ettiklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 2019-2020 sezonunun ilk yarısının tamamlandığını anımsatan Üneş, göreve geldiklerinde Erzurumspor'un Süper Lig'de olduğunu ve ligde kalma mücadelesi verdiğini anlattı.

Üneş, Süper Lig'de kalma mücadelesini son haftalara kadar sürdürdüklerini dile getirerek, "Takımımızı küme düşmekten kurtaramadık ve düşmenin ardından birtakım çalışma yürüttük. Camianın inancını sağlam tutarak, Süper Lig'deki mevcut kadromuzu dağıtmadan TFF 1. Lig'deki hedefimizin ne olduğunu net şekilde kamuoyuna anlattık. " diye konuştu.

Takımın Süper Lig'den düşmesiyle büyük bir travma atlattıklarını ifade eden Üneş, başarılı kadro kurmalarına rağmen lige istedikleri gibi başlayamadıklarını aktardı.

Üneş, şöyle konuştu:

"Bizle beraber Süper Lig'den düşen Akhisarspor ve Bursaspor, şampiyonluğu olan takımlardı ve şu an bu takımlar 5'inci, 6'ncı sıralarda bulunuyor. Bu takımların durumları kötü olmasa da takımımız ilk yarıyı onlardan daha iyi bitirdi. İkinci yarıda her hafta final niteliğinde olacak ve 17 maç oynayacağız. Bence şehrimizin tarihi boyunca yaşayacağı en özel sezonlardan bir tanesini yaşayacağız."

"Daha iyi olmak için mücadele ediyoruz"

Takımın ilk yarıyı lider bitirmesini çok arzuladıklarını vurgulayan Hüseyin Üneş, şunları kaydetti:

"Hedefimiz ligi kesinlikle ve kesinlikle lider olarak tamamlamaktır. Düşmeden önce Süper Lig'e çıktığımızda ilk yarıyı 14'üncü sırada bitirmişiz. Takımımız TFF 1. Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamladı. İlk yarıyı lider olarak tamamlamayı çok istiyorduk ama amacımız sezon sonunda ligi lider tamamlamaktır. Teknik direktör değişikliği, yaşadığımız küme düşme travması nedeniyle sezona istediğimiz gibi başlanamadı, fakat bu olumsuzlukları üst üste koyduğumuzda genel olarak kötü olduğumuzu da söyleyemem. Daha iyi olmak için mücadelemizi sürdürüyoruz."