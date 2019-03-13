Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Erzurumspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Erzurumspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, antrenmanı dar alanda taktik ağırlıklı pas çalışması ile tamamladı.

Erzurum temsilcisinde sakatlığı bulunan Rashad Muhammed idmanda yer almadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:56 Kaynak: AA

Trabzonspor, Erzurumspor Kulübü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor Maçının Gün ve Saati Değişti Beşiktaş'ın Göztepe Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Rumen Basını: Lucescu Oğlu ile Birlikte Beşiktaş'a Geliyor Bodrumspor'da Engin İpekoğlu Dönemi Bitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:16:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]