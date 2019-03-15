Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Trabzonspor Maçına Hazır

Erzurumspor, Trabzonspor Maçına Hazır

56 dakika önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Erzurumspor, Trabzonspor Maçına Hazır, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-beyazlı futbolcuların dar alanda taktik ağırlıklı pas çalışması ile sonlandırdığı antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz'ın katılmadığı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan Erzurumspor, maçı beklemeye başladı.

Lig'in 22. haftasında iç sahada 4-2 kazanılan Demir Grup Sivasspor maçından sonra üç maç galibiyet elde edemeyen ve bu periyotta sadece 1 puan alan Erzurum temsilcisi, 22 puanla 17. sırada yer alıyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor arasında Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:23 Kaynak: AA

Yakutiye, Trabzonspor, Erzurumspor Kulübü, Spor
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