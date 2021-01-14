Erzurumspor'u 4-1 yenen Alanyaspor, kupada çeyrek finale çıktı - Son Dakika

Erzurumspor'u 4-1 yenen Alanyaspor, kupada çeyrek finale çıktı

14.01.2021 20:42
Erzurumspor'u 4-1 yenen Alanyaspor, kupada çeyrek finale çıktı, System.String[]

Sezonun flaş ekipleri arasında gösterilen Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip farklı kazandı.

BB Erzurumspor, 8. dakikada Oltan ile öne geçerken, Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. ve 57. dakikada Babacar, 24. dakikada Caulker ve 77. dakikada Bakasetas kaydetti.

Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Alanyaspor'un kupadaki rakibi, 15 Ocak Cuma günü çekilecek kura çekimi sonrasında belli olacak.

Erzurumspor'u 4-1 yenen Alanyaspor, kupada çeyrek finale çıktı

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Son Dakika Spor Erzurumspor'u 4-1 yenen Alanyaspor, kupada çeyrek finale çıktı - Son Dakika Spor


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