Erzurumspor'un 52. kuruluş yıldönümü meşalelerle kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurumspor'un 52. kuruluş yıldönümü meşalelerle kutlandı - Son Dakika

Erzurumspor'un 52. kuruluş yıldönümü meşalelerle kutlandı

6 saat önce

Erzurumspor'un kuruluşunun 52. yıldönümü taraftarlar tarafından büyük coşkuyla kutlandı.

Erzurumspor'un 52. kuruluş yıldönümü meşalelerle kutlandı, System.String[]

Erzurumspor'un kuruluşunun 52. yıldönümü taraftarlar tarafından büyük coşkuyla kutlandı.


TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un kuruluşunun 52. yıldönümü kutlamak isteyen binlerce kişi Havuzbaşı kent meydanında toplanarak yaklaşık 1 saat boyunca kutlama yaptı. Tezahüratlarıyla her yeri inleten taraftar grupları üzerinde ' Ne bugün Ne yarın Unutmayacağız' yazılı pankartlarla da sanatçı İbrahim Erkal'ı unutmadı.


Genç yaşlı her yaştan kişinin katıldığı kutlamalarda Mavi Kapı, Dadaşlar ve Erzurumsporlular taraftar gruplarının yaktığı meşalelerle renkli görüntüler oluştu. - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:47 Kaynak: İHA
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