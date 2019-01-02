Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'un Antalya Kampı Başladı

Erzurumspor'un Antalya Kampı Başladı

23 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, sezonun ikinci yarısı öncesi Antalya kampı başladı.

Erzurumspor'un Antalya Kampı Başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, sezonun ikinci yarısı öncesi Antalya kampı başladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, ligde ikinci yarı öncesi Antalya'da yapacağı hazırlıklar kapsamında dün akşam Belek'te toplandı.

Erzurum temsilcisi, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yaptığı ilk antrenmanda salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Antalya'da 8 Ocak'a kadar kamp yapacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun 18. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:55 Kaynak: AA

Belek, Erzurumspor Kulübü, Antalya, Spor
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