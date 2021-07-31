Erzurumspor'un gözü Tahkim Kurulu'nda

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tüm gözler TFF Tahkim Kurulu'na çevrildi. Mavi-beyazlı camia, Kasımpaşa'nın küme düşürülerek, kendilerinin Süper Lig'e alınması yönündeki başvuruyu 'inceleme' kararı alan Tahkim Kurulu'nun vereceği karara odaklandı.

Kasımpaşa ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı Futbol Disiplin Talimatının 48'inci maddesinde yer alan 'sahtecilik ve yanıltma' başlıklı başvurusu ile ilgili olarak Erzurumspor'un isteği üzerine hafta içerisinde duruşmalı toplantı yapan TFF Tahkim Kurulu, mavi-beyazlı ekibin avukatı M. Emin Özkurt'un hem 59 sayfadan oluşan yazılı hem de yaklaşık 1 saat süren sözlü savunmasını dinledi.

Avukat Özkurt'un Kasımpaşa'nın yaptığı 'Şenol Can hocamız değil, yöneticimizdi' savunmasına, Kasımpaşa'nın resmi hesaplarından yapılan, "Kulübümüz teknik direktör Şenol Can ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır" açıklamasını, yine bu yöndeki sosyal medya paylaşımlarını, Şenol Can'ın takımını maçlarda sevk ve idare ettiğini gösteren yayıncı kuruluştan alınan maç görüntülerini de delil olarak sunduğu Tahkim Kurulu, başvuruyu inceleme kararı aldığını duyurdu.

Birkaç gündür dosyayı inceleyen ve önümüzdeki hafta içerisinde kararını açıklaması beklenen Tahkim Kurulu'nun ne karar vereceği merak ediliyor.

B.B. Erzurumspor Kulübü, Tahkim Kurulu'ndan umduğu kararın çıkmaması halinde konuyu ilk olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak. Hukuki haklarını sonuna kadar arama kararı alan mavi-beyazlılar, Anayasa Mahkemesi'nden de sonuç alamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gidecek. - İSTANBUL