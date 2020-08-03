Erzurumspor'un hedefi milli takıma oyuncu kazandırmak - Son Dakika

Erzurumspor'un hedefi milli takıma oyuncu kazandırmak

Mehmet Sekmen, bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erzurumspor'un hedefi milli takıma oyuncu kazandırmak, System.String[]

Mehmet Sekmen, bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurum spor'un yeni projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 6 yılda 4 şampiyonluk yaşattıklarını ifade eden Sekmen, "Kulübe 1 yıl Süper Lig'de top oynattık. Bu bir başarı ve başarıdan da ziyade dünya rekoru. Dünyada böyle bir takım bulmak mümkün değil" diye konuştu.

Sekmen, bu yıl yeni hamle başlatacaklarını kaydederek, "Artık altyapısı olan bir futbol takımımız olacak. Erzurum, İzmir, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'un iki yakasında kulüpler kurarak ya da mevcut kulüplerle iş birliği yaparak Erzurumspor'a altyapı takımı kuracağız. Türk futboluna ve sporuna hatta milli takıma kadar çıkacak futbolcular yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"YÖNETİM DEĞİŞTİ AMA KULÜBÜN BAŞARISI DEĞİŞMEDİ"

Kulüpte birçok başkanın görev yaptığına işaret eden Sekmen, değişikliklere rağmen kulübün başarısının hiç değişmediğini dile getirdi. Bu başarının arkasında büyük bir gücün olduğunu aktaran Sekmen, şöyle konuştu:

"Bu işi planlayan, programlayan bir yönetim var ve bu yönetimin başı da biziz. Biz planlayarak götürüyoruz. Geçmişte pek fazla ilgilenemiyorduk ama bu yıldan itibaren eğer mevcut yönetim de bize ayak uydurursa çok daha güçlü kadrolar ve ekipler kurmayı hedefliyoruz. Bu iş lafla ya da Ahmet ve Mehmet'le de olmuyor. Bu iş ancak bilgi, beceri, takip ve neticelendirmeyle oluyor. Bu bilgi ve beceri bizde var."

Sekmen, yaklaşık 30 yıldır futbolla ve spor dallarıyla iç içe birisi olduğunu aktararak, İstanbul'da belediye başkanlığı döneminde spor alanında yaptığı çalışmalara değindi. Türk futboluna büyük katkılarda bulunduklarını belirten Sekmen, "Milli takımlar seviyesinde 30'un üzerinde futbolcu yetiştirdik. Şimdi istiyoruz ki aynı şeyi Erzurum'da kuralım. Sadece ligde başarı göstermeyelim, aynı zamanda yetenekli sporcu ve futbolcuları da Türk takımlarına kazandıralım. Bunun için yeni bir hamle başlattık" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR ALTYAPI TESİSİNİ TÜRK KAMUOYUNA SUNACAĞIZ"

Eski kulüp binasını onardıklarına dikkati çeken Sekmen, şunları kaydetti:

"Hatta gerekirse diğer spor dalları için de yeni bir bina daha yapacağım. Atletizm, boks gibi branşlara belli yer vererek burada sporun altyapısını başlatmış olacağız. Altınordu Spor Kulübü şu anda bir vazife yapıyor ama bundan daha üstün bir altyapı tesisini Türk kamuoyuna sunacağız ve göreceksiniz ki çok farklı ve yetenekli gençler çıkacak. Kamuoyu buna 'Mehmet Sekmen bu işe el attı, yapar' derse, yanında yer alırsa biz Allah'ın izniyle Süper Lig'e kök salarız ve Avrupa'da da top koştururuz. Ama bunun yerine 'Biz başkanımızı yedirmeyiz' gibi laflar var. Başkanı yiyen yok. Mevcut başkanlar Büyükşehir Belediye Başkanı ile istişare etmeli ve ederse başarılı olur. Etmezse günübirlik başarı gelir gider. Bunu yaşadık."

Kulüpte yönetimlerin değiştiğini ancak başarının değişmediğini vurgulayan Sekmen, mevcut kulüp başkanı ile el ele vererek çalışmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Sekmen, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 12:55

Son Dakika Spor Erzurumspor'un hedefi milli takıma oyuncu kazandırmak - Son Dakika Spor
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