Erzurumspor'un Kamp Programı Belli Oldu
24 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un devre arası kamp programı belli oldu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'un devre arası kamp programı belli oldu.
Erzurum temsilcisi, ligde ikinci yarı öncesi 1 Ocak'ta Antalya
'da başlayacağı hazırlıkları, 9 Ocak'a kadar burada sürdürecek.
Ardından Erzurum'a dönecek mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde çalışmalarına devam edecek.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun 18. haftasında sahasında Atiker Konyaspor
ile oynayacağı maça kadar evinde kamp yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:57 Kaynak: AA
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