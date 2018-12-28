Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'un Kamp Programı Belli Oldu

Erzurumspor'un Kamp Programı Belli Oldu

24 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un devre arası kamp programı belli oldu.

Erzurumspor'un Kamp Programı Belli Oldu, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un devre arası kamp programı belli oldu.

Erzurum temsilcisi, ligde ikinci yarı öncesi 1 Ocak'ta Antalya'da başlayacağı hazırlıkları, 9 Ocak'a kadar burada sürdürecek.

Ardından Erzurum'a dönecek mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalışmalarına devam edecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun 18. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maça kadar evinde kamp yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:57 Kaynak: AA

Antalya, Erzurum, Erzurumspor Kulübü, Spor
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