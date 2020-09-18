Erzurumspor yeni transferlerini tanıttı - Son Dakika

Erzurumspor yeni transferlerini tanıttı

Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kadrosuna kattığı futbolcular için toplu imza töreni düzenledi.

Erzurumspor yeni transferlerini tanıttı, System.String[]

Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kadrosuna kattığı futbolcular için toplu imza töreni düzenledi.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerindeki antrenman sahasında düzenlenen imza törenine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbolcular ve teknik heyet maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak katıldı.

Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, imza töreninde yaptığı konuşmada, yeni transferlerle takımın Süper Lig'de başarılı bir grafik çizeceğine inandıklarını aktardı.

Geçtiğimiz yıl ortaya konulan başarıların bu sezon da devam etmesi temennisinde bulunan Üneş, "Geçen yıl kupada son 8'e kadar yükseldik. Başarılı bir sezonun ardından yeniden Süper Lig'e çıktık. Geçen haftada da lige Ankaragücü galibiyetiyle başladık. Onursal başkanımız Mehmet Sekmen'in destekleri ve taraftarımızın katkılarıyla ligde yeni transferlerimizle önemli başarılar elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı Mehmet Sekmen de takıma yeni katılan futbolcuları tek tek tebrik ederek, ligde başarı diledi.

Konuşmaların ardından yeni transferler Arvydas Novikovas, Mitchell Donald, Armando Sadiku, Fabien Farnolle, Arturo Mina, Adolphe Teikeu, Petrus Boumal, Kaan Kanak ve Muhammet Gönülaçar basın mensuplarına tanıtılarak mavi-beyazlı renklere imza attı.

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Mehmet Sekmen, Yakutiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 17:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erzurumspor yeni transferlerini tanıttı - Son Dakika Spor

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