Erzurumsporlu Futbolcu Rashad Muhammed Ameliyat Edildi
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Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Rashad Muhammed, elinden ameliyat edildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Rashad Muhammed, elinden ameliyat edildi.
Rashad Mumuhammed'in, Acıbadem
Altunizade Hastanesi'nde sol el 3 ve 4. parmaklarından, metakarp kırığı sebebiyle ameliyat edildiği bildirildi.
Ameliyatın başarılı geçtiği, futbolcunun 2 hafta sonra sahalara döneceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA
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