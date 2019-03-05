Son Dakika Haberleri: Erzurumsporlu Futbolcu Rashad Muhammed Ameliyat Edildi

Erzurumsporlu Futbolcu Rashad Muhammed Ameliyat Edildi

23 dakika önce

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Rashad Muhammed, elinden ameliyat edildi.

Erzurumsporlu Futbolcu Rashad Muhammed Ameliyat Edildi, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Rashad Muhammed, elinden ameliyat edildi.

Rashad Mumuhammed'in, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sol el 3 ve 4. parmaklarından, metakarp kırığı sebebiyle ameliyat edildiği bildirildi.

Ameliyatın başarılı geçtiği, futbolcunun 2 hafta sonra sahalara döneceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA

Acıbadem, Spor
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