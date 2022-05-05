Erzurumsporlu futbolculardan uyuşturucuyla mücadeleye videolu destek - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig ekibinden Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması'nı (UYUMA) video ile anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İçişleri Bakanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin tanıtımı için farkındalık amacıyla Erzurumsporlu futbolcuları UYUMA hakkında bilgilendirdi.

Daha sonra uyuşturucuyla mücadeleye dikkati çekmek isteyen futbolcular, "BB Erzurumspor'dan mesaj var" şeklinde video hazırladı.

Videoda, futbolcuların "Uyuşturucu toplumun ortak sorunu", "Çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak hepimizin görevi", "Sen de bu uygulamayı hemen indir", "UYUMA", "Hareket geç Türkiye" şeklinde mesajlarına yer verildi.

Uyuşturucu madde alışverişi ya da kullanımına şahit olanların UYUMA mobil uygulamasıyla durumu anında güvenlik güçlerine bildirilebileceği belirtilen videoda, vatandaşların uygulamayı indirip kayıt oluşturması istendi.