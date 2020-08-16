Erzurumsporlu Hasan Hatipoğlu Mehmet Özdilek çok önemli bir isim - Son Dakika

Erzurumsporlu Hasan Hatipoğlu Mehmet Özdilek çok önemli bir isim

Türk oyuncu iyiyse ve çalışkansa sahada oynarMehmet Özdilek'in şampiyonlukta büyük katkısı olduSeyir zevki olan bir Erzurumspor izlettireceğizMina'nın gelişine sevindikSüper Lig'de hatayı affetmeyen forvetler varTaraftara layık bir Erzurumspor olacakİbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN ERZURUM...

Erzurumsporlu Hasan Hatipoğlu Mehmet Özdilek çok önemli bir isim, System.String[]

Türk oyuncu iyiyse ve çalışkansa sahada oynar

Mehmet Özdilek'in şampiyonlukta büyük katkısı olduSeyir zevki olan bir Erzurumspor izlettireceğizMina'nın gelişine sevindikSüper Lig'de hatayı affetmeyen forvetler varTaraftara layık bir Erzurumspor olacakİbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN  ERZURUM - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tecrübeli defans oyuncusu Hasan Hatipoğlu, yeni sezon hazırlıklarından transfere, yabancı oyuncu kuralından teknik direktör Mehmet Özdilek'e kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Süper Lig'e geri dönmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Hatipoğlu, Geçen sezon 1'inci Lig'e düştük ama dönüşümüz iyi oldu. Yeniden Süper Lig' geldik. Bu süreçte zorlandık, zor maçlar oynadık. Zor ama sonu güzel olsun diyorduk, öyle oldu. İnşallah Süper Lig'de de aynı başarıyı yakalarız dedi.SEYİR ZEVKİ OLAN BİR ERZURUMSPOR OLACAK Ligde kalıcı olacaklarını belirten tecrübeli savunmacı, Hedefimiz kalıcı bir Erzurumspor olması. Çalışmalarımız da o yönde. O kısıtlı zamanda neler yapabiliriz, bunu hocamız ve yönetimimiz daha iyi biliyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Giden arkadaşlarımız var, gelecek olan arkadaşlarımız da var. Çok iyi bir kadro oluşturulacağını biliyoruz. Seyir zevki olan bir Erzurumspor seyrettirmek istiyoruz açıklamasında bulundu.  MEHMET ÖZDİLEK ÇOK ÖNEMLİ BİR İSİM  Teknik direktör Mehmet Özdilek'ten övgüyle bahseden Hatipoğlu, Mehmet Özdilek çok önemli bir teknik adam, futbolculuğunu tartışamayız. Çok stresli bir dönemde geldi. Futbolcular olarak çok stresliydik. Bizi çok rahatlattı. Taktiksel olarak zaten gerekli şeyleri söylüyordu ama o dönemde psikolojik destek çok önemliydi. Adana Demirspor'a mağlup olduğumuzda herkes şampiyonluk gitti gözüyle bakarken, 'Rahat olun, 3'te 3 yaparsak biz şampiyon oluruz' dedi. O rahatlıkla 3'te 3 yaptık ve şampiyon olduk. Mehmet hocanın bize çok etkisi oldu, antrenmanlarda bizimle çok ilgileniyor ve bize gerekli şeyleri söylüyor. Şampiyonlukta çok etkisi oldu, ligi de çok iyi bilen bir hoca, başarılı olacağımızı düşünüyorum ifadelerini kullandı.  TÜRK OYUNCU İYİYSE, ÇALIŞKANSA SAHADA OYNAR Yabancı oyuncu kuralı için Hatipoğlu, Türk futbolcuysan, iyi oyuncuysan ve çalışıyorsan yabancı kuralı olsa da olmasa da çıkıp oynuyorsun. Yabancı kuralına çok katılmıyorum, burada katkıyı sağlayacak futbolcudur. Çalışan formayı alıyor. Sınır olsun isterim. Çok iyi oyuncular var ama bazen genç oyuncuya güvenemiyorsun ve risk alamıyorsun. Bu yabancı sınırıyla birlikte genç oyuncular daha çok ortaya çıkacak. Sınır olması iyi ama aşırı olamaması lazım şeklinde konuştu.SÜPER LİG'DE HATAYI AFFETMEYEN FORVETLER VAR İyi bir savunma hattı olacağına inandığını söyleyen Hatipoğlu, Daha önce Süper Lig'de oynadığımda 23 yaşındaydım ve çok tecrübesizdim. Ligde çok ekstra oyuncular var. Süper Lig'de de hatayı affetmeyen forvet oyuncular var. Maç içinde konsantrasyonumuz daha yüksek oluyor. Saha çıktığımızda dirençli bir savunma hattı ve savunma oyuncusu olacağımı biliyorum dedi.MINA'NIN GELİŞİNE SEVİNDİK Tecrübeli stoper Arturo Mina'nın takıma katılmasına sevindiklerini belirten Hatipoğlu, Mina'nın gelmesine sevindik. Mina, Süper Lig'in iyi stoperlerinden birisi. Kendi aramızda da Mina gelirse iyi olur diye konuşuyorduk. Hem tecrübeli hem de ligi bilen oyuncu. Bu ligi bilen oyuncuları takviye yapabilirsek, bu ligde kalıcı olacağımız anlamına gelir ifadelerini kullandı.TARAFTARA LAYIK BİR ERZURUMSPOR OLACAK

Erzurumspor taraftarına da destekleri için teşekkür eden Hatipoğlu, Sıkıntılı günler de oldu ama sonunda onları çok mutlu ettik. Erzurum, futbolu çok seven bir şehir, takımlarına çok bağlılar. Onlardan her zaman destek bekliyoruz zaten desteklerini de esirgemiyorlar. Onlara layık bir Erzurumspor izlettirmek istiyoruz açıklamasında bulundu.


Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 10:43

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Erzurumsporlu Hasan Hatipoğlu Mehmet Özdilek çok önemli bir isim - Son Dakika Spor
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