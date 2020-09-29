Erzurumsporlu Novikovas: "Lige goller atarak ve asist yaparak başlamak mutluluk verici" - Son Dakika

Erzurumsporlu Novikovas: "Lige goller atarak ve asist yaparak başlamak mutluluk verici"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Litvanyalı futbolcusu Arvydas Novikovas, Süper Lig'e goller atıp asist yaparak başlamasının kendisi adına mutluluk verici olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Litvanyalı futbolcusu Arvydas Novikovas, Süper Lig'e goller atıp asist yaparak başlamasının kendisi adına mutluluk verici olduğunu belirtti.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya birimine yaptığı açıklamaya Türkçe "Merhaba" diyerek başlayan Novikovas, Süper Lig'in ikinci haftasında 2-1 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçında iyi mücadele etmelerine rağmen şanssız şekilde mağlup olduklarını söyledi.

Sivasspor maçından dersler çıkardıklarını ve bu süreçte daha iyisini yaparak yollarına devam edeceklerini dile getiren 29 yaşındaki oyuncu, takıma adaptasyonu konusunda zorluk yaşamadığını anlattı.

Novikovas, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a gelmeden önce farklı liglerde mücadele ettiğini kaydederek, "Bu konuda tecrübeliyim. Bunun üstesinden gelebildim ama hocamızın katkısı da çok fazla. Öz güven noktasında bana inandı, güvendi ve o şansı verdi. Ben de o şans ve güveni iyi kullandım. Bundan sonra daha iyisini yaparak devam edeceğim." diye konuştu.

"Tecrübeli bir oyuncuyum"

Ortaya koyduğu performansta takım arkadaşlarının yanı sıra taraftar desteğinin de büyük payı olduğunu vurgulayan Novikovas, şu ifadeleri kullandı:

"Lige goller atarak ve asist yaparak başlamak benim adıma mutluluk verici. Bunların hepsini ben kendi başıma yapmadım, takım arkadaşlarım buna destek oldu. Bunu bu şekilde gerçekleştirebildim. Ben de tecrübeli bir oyuncuyum, süreci nasıl bu hale getirebileceğimi biliyordum. Bunu başarabildim. Taraftarın destek ve ilgisini fazlasıyla hissediyorum. Diğer taraftan her zaman iyi günler geçirmeyeceğiz, Bazen iyi bazen kötü günlerimiz olacak. Bu süreçte onların desteği çok önemli. Bizi desteklemeye devam etsinler. Gösterdikleri bu yoğun ilgi dolayısıyla onlara çok teşekkür ediyorum."

Novikovas, Süper Lig'de forma giydiği 3 maçta 263 dakika süre aldı, 2 gol kaydetti.

Erzurumsporlu Novikovas: Lige goller atarak ve asist yaparak başlamak mutluluk verici
Erzurumsporlu Novikovas: Lige goller atarak ve asist yaparak başlamak mutluluk verici
Erzurumsporlu Novikovas: Lige goller atarak ve asist yaparak başlamak mutluluk verici
Erzurumsporlu Novikovas: Lige goller atarak ve asist yaparak başlamak mutluluk verici

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Sosyal Medya, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erzurumsporlu Novikovas: 'Lige goller atarak ve asist yaparak başlamak mutluluk verici' - Son Dakika Spor

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