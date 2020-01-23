Erzurumsporlu Osman Çelik'ten maç sonu Abdullah Avcı'ya gönderme - Son Dakika
Son Dakika Spor Erzurumsporlu Osman Çelik'ten maç sonu Abdullah Avcı'ya gönderme - Son Dakika Spor

Erzurumsporlu Osman Çelik'ten maç sonu Abdullah Avcı'ya gönderme

27 dakika önce

BB Erzurumspor'un Beşiktaş'ı 3-2 yendiği maçın ardından Osman Çelik, "İyi hava şartları kötü hava şartları sonuç aynı, fazla söze gerek yok görüyorsunuz" paylaşımıyla Abdullah Avcı'ya göndermede bulundu.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek elendi. Erzurumspor forması giyen Osman Çelik, turun ilk maçında hava şartlarına değinen Abdullah Avcı'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.

"FAZLA SÖZE GEREK YOK"

Çelik, Twitter hesabından, "İyi hava şartları kötü hava şartları sonuç aynı, fazla söze gerek yok görüyorsunuz" yazdı. Avcı ilk maçta "Erzurum'da eksi 10'da futbol oynamanın futbolcu sağlığı için iyi olmadığını söylemek istiyorum. Sporcu sağlığı her şeyden önemlidir" demişti.

Erzurumsporlu Osman Çelik'ten maç sonu Abdullah Avcı'ya gönderme
Erzurumspor Kulübü, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:40 
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