Erzurumsporlu Petrus Boumal: "Bu hafta 3 puanla evimize döneceğiz" - Son Dakika

Erzurumsporlu Petrus Boumal: "Bu hafta 3 puanla evimize döneceğiz"

15.10.2020 11:33
Erzurumsporlu Petrus Boumal:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Kamerunlu futbolcusu Petrus Boumal, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacakları Atakaş Hatayspor'un güçlü bir takım ve kendileri için direkt bir rakip olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Kamerunlu futbolcusu Petrus Boumal, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacakları Atakaş Hatayspor'un güçlü bir takım ve kendileri için direkt bir rakip olduğunu söyledi.

Mavi-beyazlı ekibin yeni transferlerinden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hatayspor lige iyi bir başlangıç yaptı ve bizim direkt rakibimiz konumunda. Bizim bu tarz takımlara karşı galip gelip, 3 puanı almamız gerekiyor. Umarım bu hafta 3 puanla evimize döneceğiz." dedi.

Türkiye'de ilk kez bulunduğunu belirten Boumal, "Erzurumspor hem tesisleşme hem de organizasyon anlamında bütün eksiklerini gidermiş, çok büyük bir kulüp." ifadelerini kullandı.

Kamerunlu futbolcu, lige iyi başlangıç yaptıklarını ifade ederek, "Bu süreçte belki de birkaç puan daha toplayabilirdik ama genel olarak baktığımız zaman aldığımız puanlar ve gösterdiğimiz oyun mutluluk verici." diye konuştu.

"Erzurumspor'un büyük bir taraftar kitlesi var"

Taraftarların kendisine büyük ilgi gösterdiğini anlatan Boumal, en kısa sürede sahada yerini almak istediğini aktardı.

Desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür eden oyuncu, "Geldiğim günden bu yana çok fazla şekilde sosyal medya üzerinden destek mesajları alıyorum. Taraftarlar desteklerini hiç esirgemediler. Onların tribünde olmaması bizim açımızdan üzücü bir durum çünkü Erzurumspor'un büyük bir taraftar kitlesi var. Onlarla daha iyi olacak. Umarım kısa sürede onların önünde de top oynama şansını yakalayacağız." şeklinde konuştu.

Milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini anlatan Boumal, "Bu arada çok çalıştık. Trabzonspor'a karşı yaptığımız bir hazırlık maçı var ve orada aslında çok zaman alamayan oyuncular oynadı. Onlar da seviye olarak iyi yerde olduklarını gösterdiler." diyerek sözlerini tamamladı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erzurumsporlu Petrus Boumal: 'Bu hafta 3 puanla evimize döneceğiz' - Son Dakika Spor

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