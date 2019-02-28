Son Dakika Haberleri: Erzurumsporlu Taraftarlar, Galatasaray Maçını Değerlendirdi

Erzurumsporlu Taraftarlar, Galatasaray Maçını Değerlendirdi

1 saat önce

BB Erzurumsporlu taraftarlar, Süper Lig'in 24. haftasında konuk edecekleri Galatasaray hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Erzurumsporlu Taraftarlar, Galatasaray Maçını Değerlendirdi, System.String[]
BB Erzurumsporlu taraftarlar, Süper Lig'in 24. haftasında konuk edecekleri Galatasaray hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor, 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray ile mücadele edecek. Kazım Karabekir Stadyumu, şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve küme düşme hattından kurtulmak isteyen Erzurumspor'un mücadelesine ev sahipliği yapacak. Zorlu mücadele için Passolig satış noktasında uzun kuyruklar oluşturan Erzurum ekibi taraftaları takımlarının bu karşılaşmadan galip çıkmasını istiyor.

Maçın soğuk havaya rağmen bol pozisyonlu geçeceğini ifade eden taraftarlar, BB Erzurumspor'a destek olmak için Kazım Karabekir Stadyumunu tıklım tıklım dolduracaklarını söylediler. Bazı vatandaşlar ise hava koşullarının kendi takımları adına bir avantaj olacağını aktardı.

Öte yandan BB Erzurumspor bu sezon sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ve Trabzonspor'la berabere kalırken, sezonun ikinci devresinde de Beşiktaş ve Başakşehir'den 1 puan aldı. Mavi-beyazlı ekip sezonun ilk devresinde deplasmanda Galatasaray'da 1-0 mağlup olmuştu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:26 Kaynak: İHA

Galatasaray, Yenikadinda Gösterme, Spor
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