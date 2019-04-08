Son Dakika Haberleri: Erzurumsporlular Grubundan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

Erzurumsporlular Grubundan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

49 dakika önce

Erzurum'un futboldaki temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a gönül veren taraftarların bir araya gelerek oluşturduğu Erzurumsporlular Grubu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Erzurumsporlular Grubundan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret, System.String[]
Erzurum'un futboldaki temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a gönül veren taraftarların bir araya gelerek oluşturduğu Erzurumsporlular Grubu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Erzurumsporlular Grubuna ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Rektör Çomaklı, Erzurumspor'un şehrin tanınması açısından önemli bir etken olduğuna vurgu yaptı.

"Erzurumspor, Bizlerin de Gençlik Yıllarından Gelen Vazgeçilmez Bir Tutku"

Türkiye'nin birçok şehrinden takımlarını desteklemek için Erzurum'a gelen taraftarın da şehrin ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Rektör Çomaklı şöyle konuştu: "Erzurumspor, bizlerin de gençlik yıllarından gelen vazgeçilmez bir tutku. Şehirde yaşayan her ferdin takımımıza destek olması ve Erzurumspor'u ayakta tutması gerekiyor. Zor süreçlerden geçerek Süper Lige kadar yükselen takımımız, bundan sonra da bulunduğu konumu korumalıdır. Ligde sıkıntılı bir süreçten geçen Erzurumsporumuzun, Süper Ligde kalacağına yürekten inanıyorum."

Ziyaretin ardından Erzurumsporlular Grubu Rektör Çomaklı'ya, üzerinde Ömer Çomaklı yazan Erzurumspor atkısı hediye etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:08 Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Rektör, Çomaklı, Güncel
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