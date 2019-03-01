Son Dakika Haberleri: Eş Başkanlara Karşı Cumhur İttifakı Kazanacak"

Eş Başkanlara Karşı Cumhur İttifakı Kazanacak"

24 dakika önce

MHP'nin yeniden aday gösterdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Ben tüm kalbimle inanıyorum ki Adanalı hemşehrilerim örtülü ittifakın Adana'yı ele geçirmesine müsaade etmeyecektir.

Eş Başkanlara Karşı Cumhur İttifakı Kazanacak
MHP'nin yeniden aday gösterdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Ben tüm kalbimle inanıyorum ki Adanalı hemşehrilerim örtülü ittifakın Adana'yı ele geçirmesine müsaade etmeyecektir. Eş başkanlara karşı Cumhur İttifakı kazanacak." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Sözlü, Kars, Iğdır, Ardahan Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Sözlü, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlere karşı kurulduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradeyle güvenlik güçlerinin, terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiklerini ifade etti.

CHP'li adayların halka yalan söyleyerek siyaset yaptığını, İYİ Parti teşkilatlarını da istismar ettiklerini belirten Sözlü, şunları kaydetti:

"Örtülü ittifak, belediye meclis üyeliklerinde yazılan isimlerle gün yüzüne çıktı. Seyhan'da, Çukurova'da, Yüreğir'de ve Ceyhan'da çok sayıda HDP'li, CHP listelerinden belediye meclis üyeliklerine aday gösterildi. Karşı ittifakın büyük ortağı, PYD'ye 'terör örgütüdür' diyemeyen HDP ile ittifak içindedir. Bunlar, PKK'yı meşru hale getirmenin gayreti içindeler. Bunlar, teröristlerin kurduğu kalleş, hain pusularında şehit edilen askerlerimizi, polislerimizi yok sayıyorlar. Onların ruhunu sızlatıyorlar. Şehit ailelerine büyük saygısızlık yapıyorlar. Bir tarafta Türkiye'nin bekası için terör örgütleriyle mücadele eden, PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin tepesine balyoz gibi inen Cumhur İttifakı var, diğer tarafta ise PKK'dan beslenen bir CHP var. Türkiye işte böyle bir zihniyetin tehdidi altındadır. Ben tüm kalbimle inanıyorum ki Adanalı hemşehrilerim örtülü ittifakın Adana'yı ele geçirmesine müsaade etmeyecektir. Eş başkanlara karşı Cumhur İttifakı kazanacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:21 Kaynak: AA

Adana, Hüseyin Sözlü, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıvılcım Ural, Yeni Doğan Bebeğiyle İlk Kez Fotoğraf Paylaştı YouTube, Çocuk Videolarındaki Yorum Bölümünü Kapatma Kararı Aldı

BM, Suriye Raporunu Yayınladı: YPG/PKK Binlerce Sivili Alıkoyuyor 95'lik Mülayim Dede, Torun Sayısıyla AK Partili Vekili Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 15:45:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eş Başkanlara Karşı Cumhur İttifakı Kazanacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]