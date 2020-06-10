Eş cinayeti sanığı cezaevinde intihar etti (2) - Son Dakika

Eş cinayeti sanığı cezaevinde intihar etti (2)
EŞOFMANLA KENDİNİ ASMIŞİzmir'in Tire ilçesinde, boşandığı Melek Dağyel'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle koyulduğu cezaevinde intihar eden Ercüment A.'nın, koğuş tuvaletinde kendisini eşofmanı ile astığı öğrenildi.
EŞOFMANLA KENDİNİ ASMIŞ
İzmir'in Tire ilçesinde, boşandığı Melek Dağyel'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle koyulduğu cezaevinde intihar eden Ercüment A.'nın, koğuş tuvaletinde kendisini eşofmanı ile astığı öğrenildi.
TİRE (İzmir),
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 03:40 Kaynak: DHA
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