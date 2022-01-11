Üye Girişi
Eş cinayeti sanığı kadına 'haksız tahrik' indirimiyle 20 yıl hapis - Son Dakika

Eş cinayeti sanığı kadına 'haksız tahrik' indirimiyle 20 yıl hapis

11.01.2022 16:39
Eş cinayeti sanığı kadına 'haksız tahrik' indirimiyle 20 yıl hapis

SAMSUN'da, özel harekat polisi eşi Emrullah Çitil'i (32) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla 'eşi kasten öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Yasemin Çitil (31) hakkında karar verildi.

SAMSUN'da, özel harekat polisi eşi Emrullah Çitil'i (32) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla 'eşi kasten öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Yasemin Çitil (31) hakkında karar verildi. Tutuklu Çitil, 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çitil, son savunmasında, "Keşke ben ölseydim. Çocuğumdan ayrı her gün ölüp ölüp dirilmeseydim" dedi.

Olay, geçen yıl 15 Temmuz'da, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıllık evli ve 1 erkek çocukları olan Yasemi-Emrullah Çitil çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yasemin Çitil, tabancasını aldığı özel harekat polisi eşine 6 el ateş etti. Vurulan Çitil, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan kaldırıma düştü. Yüzüstü beton zemine çakılan Çitil'e eşi, balkondan 2 el daha ateş etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emrullah Çitil, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Yasemin Çitil ise adliyeye sevk edildi. Çitil, 'eşi kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrullah Çitil'in cenazesi ise memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Olayın ardından çiftin çocukları M.A.Ç., geçici olarak mirasçılık belgesi ile Yasemin Çitil'in babası Bayram Çakmak'a verildi.

'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'Tutuklu sanık Yasemin Çitil hakkında, Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. Davanın karar duruşmasına sanık avukatları Esmanur Çakmak ve İrfan Kalaycı ile Emrullah Çitil'in ailesi katıldı.Duruşmada son savunmasını yapan Yasemin Çitil, "Siz değerli büyüklerimin vicdan ve merhametine sığınıyorum. Kimse bu durumda olmak istemez. Eşim o gün silah çıkarmasaydı ve bizi öldüreceğine emin olmasaydım yine dayak yemeye razı olurdum. Keşke ben ölseydim. Çocuğumdan ayrı her gün ölüp ölüp dirilmeseydim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Yasemin Çitil'e, gördüğü şiddet nedeniyle 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak, 20 yıl hapis cezası verdi.


Eş cinayeti sanığı kadına 'haksız tahrik' indirimiyle 20 yıl hapis
Eş cinayeti sanığı kadına 'haksız tahrik' indirimiyle 20 yıl hapis
YORUMLAR
500

Özel Harekat, 15 Temmuz, Samsun, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eş cinayeti sanığı kadına 'haksız tahrik' indirimiyle 20 yıl hapis - Son Dakika


Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü         
16:40
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
16:40 Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü
16:38 Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz
16:19 Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor
16:16 İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!
15:59 Galatasaray'da bir ayrılık daha! İstifa mektubundaki detay her şeyin özeti oldu
15:54 İntihar eden Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın arkadaşları: Daha kaç gülüş solacak?
15:45 2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında cansız bir şekilde bulundu
15:38 Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?
15:31 Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Babası canlı yayında yaşananları anlattı
15:10 Son Dakika: Fatih Terim'den futbolculara veda etti! "Yarı yolda bırakıldım" dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 16:45:19. #1.11#
SON DAKİKA: Eş cinayeti sanığı kadına 'haksız tahrik' indirimiyle 20 yıl hapis - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement