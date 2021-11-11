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Eş cinayeti sanığının çocuğu: Annem öldürülme korkusuyla hareket etti - Son Dakika

Eş cinayeti sanığının çocuğu: Annem öldürülme korkusuyla hareket etti

11.11.2021 11:38
Eş cinayeti sanığının çocuğu: Annem öldürülme korkusuyla hareket etti

KOCAELİ'de, kendisine 15 yıl şiddet uygulayan eşini öldürüp, yargılandığı davada meşru müdafaa şartlarının oluşması gerekçesiyle beraat eden Damla Kutulu'nun (35), Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılanmasına başlandı.

KOCAELİ'de, kendisine 15 yıl şiddet uygulayan eşini öldürüp, yargılandığı davada meşru müdafaa şartlarının oluşması gerekçesiyle beraat eden Damla Kutulu'nun (35), Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen, Kutulu'nun 15 yaşındaki çocuğu, "Olay günü annemi çok dövdü. Annem öldürülme korkusuyla bu şekilde hareket etti" dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 22 Ağustos 2015'te meydana gelen olayda Damla Kutulu, 15 yıl boyunca kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan eşi Fikret Kutulu'yu (33) başına tüple vurduktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan 2 çocuk annesinin yüzünde ve vücudunda darp izleri tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Kutulu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yargılamanın yapıldığı Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Damla Kutulu hakkında, meşru müdafaa sınırları içinde hareket ettiğine karar verilerek, ikinci celsede beraatine hükmedildi. İtiraz üzerine 6 yılın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, olayın meşru müdafaa sınırları dışında olduğu yönünde görüş bildirerek, yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.

'BABAM OLAY GÜNÜ ANNEMİ ÇOK DÖVDÜ'Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün Damla Kutulu'nun yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Damla Kutulu ve 15 yaşındaki çocuğu katıldı. Tanık olarak dinlenilen çocuk, "Sanık benim annem, maktul ise babam olur. Babam, annem ve bizlere şiddet uygulayan bir insandı. Olay günü de annemi çok dövdü. Annem öldürülme korkusuyla bu şekilde hareket etti. Şu anda çalışarak, bizlere bakıyor. Şikayetçi değilim" dedi.Çocuğun ifadesinin alınmasının ardından duruşma savcısı, dosyayı incelemek ve mütalaa hazırlayabilmek amacıyla süre istedi. Duruşma, 7 Nisan 2022'ye ertelendi.

Eş cinayeti sanığının çocuğu: Annem öldürülme korkusuyla hareket etti
Eş cinayeti sanığının çocuğu: Annem öldürülme korkusuyla hareket etti
Eş cinayeti sanığının çocuğu: Annem öldürülme korkusuyla hareket etti

Yargıtay, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eş cinayeti sanığının çocuğu: Annem öldürülme korkusuyla hareket etti - Son Dakika


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