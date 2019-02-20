Son Dakika Haberleri: Eş Cinayetinden 20 Yıl Hapis Yattı, Tüfekle Vurulmuş Olarak Ölü Bulundu

Eş Cinayetinden 20 Yıl Hapis Yattı, Tüfekle Vurulmuş Olarak Ölü Bulundu

1 saat önce

KIRIKKALE'de eşini öldürüp, 20 yıl cezaevinde kalan Haydar Bozbıyık (75) yalnız yaşadığı köy evinde pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.

Eş Cinayetinden 20 Yıl Hapis Yattı, Tüfekle Vurulmuş Olarak Ölü Bulundu, System.String[]
KIRIKKALE'de eşini öldürüp, 20 yıl cezaevinde kalan Haydar Bozbıyık (75) yalnız yaşadığı köy evinde pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.

Kırıkkale Keskin ilçesine bağlı Karafakılı köyünde, 25 yıl önce eşi M.B.'yi silahla vurarak öldüren Haydar Bozbıyık, 20 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 5 yıl önce tahliye oldu. Bozbıyık, tahliyesinin ardından tarımla uğraştığı köyde yalnız başına yaşamaya başladı. Fakat 2 gün önce komşuları Haydar Bozbıyık'tan haber alamayınca, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen ekipler girdikleri evin salonunda Haydar Bozbıyık'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede, Haydar Bozbıyık'ın pompalı tüfekle vurulduğu öğrenildi. Haydar Bozbıyık'ın cesedi Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köylüler, Haydar Bozbıyık'ın kimseyle konuşmadığı ve bazı zamanlar evinden hiç çıkmadığını söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:47 Kaynak: DHA

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