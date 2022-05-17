Eş cinayetinden tutuklanmıştı; çoklu organ yetmezliğinden öldü - Son Dakika
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Eş cinayetinden tutuklanmıştı; çoklu organ yetmezliğinden öldü

17.05.2022 12:05
Eş cinayetinden tutuklanmıştı; çoklu organ yetmezliğinden öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 6 Ocak'ta eşi Safiye Gülkaya'yı (69) pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanıp, tekerlekli sandalyeyle cezaevine giren Cafer Gülkaya (70), çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 6 Ocak'ta eşi Safiye Gülkaya'yı (69) pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanıp, tekerlekli sandalyeyle cezaevine giren Cafer Gülkaya (70), çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

İşçi emeklisi Cafer Gülkaya, 6 Ocak'ta Anafartalar Mahallesi 2164 Sokak'taki evlerinde, tartıştığı eşi Safiye Gülkaya'ya pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların omzuna ve göğsüne isabet ettiği Gülkaya, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Cafer Gülkaya ise yaşlılık nedeniyle yürüme güçlüğü çektiği için tekerlekli sandalyeyle getirildiği adliyeye getirildi. Gülkaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ocak ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Cafer Gülkaya, dün rahatsızlanınca ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülkaya, doktorların müdahalesine rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.


Eş cinayetinden tutuklanmıştı; çoklu organ yetmezliğinden öldü
Eş cinayetinden tutuklanmıştı; çoklu organ yetmezliğinden öldü
Eş cinayetinden tutuklanmıştı; çoklu organ yetmezliğinden öldü
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Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, Ocak, Güncel, Son Dakika

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