Es Es'e Başakşehir'den 2 Takviye
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Medipol Başakşehir'den Mete Kaan Demir ve Harun Kahraman'ı 1.5 yıllığına kiraladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Medipol Başakşehir'den Mete Kaan Demir ve Harun Kahraman'ı 1.5 yıllığına kiraladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Eskişehirspor, Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'den 2 futbolcu ile anlaşmaya vardı. Siyah kırmızılı ekip Başakşehir'den Harun Kahraman ve Mete Kaan Demir'i 1.5 yıllığına kiraladı.
(ÇİHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:16 Kaynak: İHA
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