Son Dakika Haberleri: Es Es'e Başakşehir'den 2 Takviye

Es Es'e Başakşehir'den 2 Takviye

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Medipol Başakşehir'den Mete Kaan Demir ve Harun Kahraman'ı 1.5 yıllığına kiraladı.

Es Es'e Başakşehir'den 2 Takviye, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Medipol Başakşehir'den Mete Kaan Demir ve Harun Kahraman'ı 1.5 yıllığına kiraladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Eskişehirspor, Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'den 2 futbolcu ile anlaşmaya vardı. Siyah kırmızılı ekip Başakşehir'den Harun Kahraman ve Mete Kaan Demir'i 1.5 yıllığına kiraladı.

(ÇİHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:16 Kaynak: İHA

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